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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 февраля пройдут творческие встречи со скульптором Виктором Грачевым

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 21 февраля состоятся творческие встречи со скульптором Виктором Грачевым. Начало мероприятий в 15.00 и в 18.30, сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 февраля пройдут творческие встречи со скульптором Виктором Грачевым

У поклонников скульптуры будет возможность познакомиться с персональной выставкой современного петербургского скульптора, работающего в жанре нефигуративной скульптуры, и обсудить особенности работы с автором скульптур.

«Образный язык Виктора Грачева базируется на восприятии скульптурного объема как геометрической формы. К такому подходу скульптор пришел в ходе длительного творческого общения с Геннадием Зубковым — последователем авангардных идей Павла Филонова и его ученика Виктора Стерлигова. Их идеи концептуально повлияли на художественное восприятие и пластический язык Виктора Грачева: в его работах, как и в произведениях авангардных предшественников, нет традиционной передачи натуры, его произведения — скорее не предметы, а «идеи» предметов, представляющие их воображаемые и в то же время остро характерные черты», — говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, новая экспозиция, «Сны о вечном. Мраморные композиции Виктора Грачева» открылась вчера в культурном центре «Эрмитаж-Урал». Она будет функционировать до 4 мая 2025 года.
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