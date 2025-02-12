В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 февраля пройдут творческие встречи со скульптором Виктором Грачевым

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка мраморных композиций Виктора Грачева ...12.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 февраля пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции западноевропейского искусства
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 13 февраля пройдет ...01.11.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 3 ноября состоится экскурсия для незрячих и слабовидящих посетителей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 ноября пройдет экскурсия ...12.02.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет музейный квиз «Подвиги сердца»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет ...17.08.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут мастер-классы «Городские наброски»
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 и 18 августа пройдут ...