В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 февраля пройдут творческие встречи со скульптором Виктором Грачевым

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«Сны о вечном» в Екатеринбурге

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка мраморных композиций Виктора Грачева ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 13 февраля пройдет тематическая экскурсия по постоянной экспозиции западноевропейского искусства

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 13 февраля пройдет ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 3 ноября состоится экскурсия для незрячих и слабовидящих посетителей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 ноября пройдет экскурсия ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет музейный квиз «Подвиги сердца»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут мастер-классы «Городские наброски»

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 и 18 августа пройдут ...