В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 февраля пройдет танцевальный променад «Связи. ThePerformance»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 13 февраля пройдет ...01.11.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 3 ноября состоится экскурсия для незрячих и слабовидящих посетителей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 3 ноября пройдет экскурсия ...03.10.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 6 октября пройдет лекция «Космические города»
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 6 октября пройдет лекция ...02.10.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 октября пройдет лекция «Летающие города»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 октября пройдет лекция ...12.02.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет музейный квиз «Подвиги сердца»
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет ...