В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 февраля пройдет танцевальный променад «Связи. ThePerformance»

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 февраля в 14.00 начнется танцевальный перфоманс-променад «Связи. ThePerformance» в исполнении независимого объединения «Твой Почерк» и режиссера Варвары Найниш. Гостей ожидают по адресу ул. Вайнера, 11, к 13.30, сообщают организаторы мероприятия.



«Променад — это «перформанс-путешествие», это танцевальное действие, которое происходит сразу в нескольких местах одного пространства. Сам перформанс посвящен поиску и танцевальному размышлению о том, как современные технологии и информационный шум сказываются на жизни человека», — сообщается в анонсе мероприятия.



Изменился ли способ нашего взаимодействия друг с другом? Остается ли место для живой коммуникации? Где случаются помехи? И что мы можем сделать, чтобы наладить связи друг с другом? В променаде проводник Мария подробно расскажет зрителям, куда двигаться в процессе действия. В финале зрители смогут задать вопросы, а также поделиться впечатлениями на публичной дискуссии Artist Talk.