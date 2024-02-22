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ЦБ за год ограничил доступ к 45 тыс. мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России за 2024 год ограничил доступ к 44,7 тыс. мошеннических интернет-ресурсов, что на 29% больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в обзоре операций, совершенных без добровольного согласия клиентов финансовых организаций, выпущенном регулятором.

Большую часть заблокированных ресурсов составили фишинговые сайты, которые копировали названия банков и кредитных организаций (58%). На втором месте — финансовые пирамиды (23%). Наиболее часто они маскируются под онлайн-игры, предлагая пользователю заработок до 1000% годовых при приобретении персонажа или игровой атрибуции. На третьем месте — ресурсы, осуществляющие безлицензионную деятельность (около 16%). Иное мошенничество — 3%. Менее 1% пришлось на ресурсы, распространяющие вредоносное программное обеспечение.

Ограничение доступа было инициировано, в том числе, в отношении 5 тыс. 893 страниц (групп) в социальных сетях и 30 приложений. Большинство страниц в соцсетях использовались для нелегальной финансовой деятельности, а приложения — для фишинга.
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