Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.

УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс доллара США снизился на 91 коп., до 90,34 руб. за доллар, курс евро снизился на 1,59 руб., до 94,08 руб. за евро.