В Екатеринбурге осудили иностранного гражданина за хищение 19 тонн горбуши

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, который похитил более 19 т горбуши, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Суд установил, что мужчина, работавший в сфере грузоперевозок, похитил товар под видом доставки в другой город, предъявив подложные документы. Похищенным он распорядился в личных интересах. Общую сумму ущерба оценили более чем в 3,2 млн руб.



Суд приговорил виновного к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.