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В Екатеринбурге осудили иностранного гражданина за хищение 19 тонн горбуши

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, который похитил более 19 т горбуши, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что мужчина, работавший в сфере грузоперевозок, похитил товар под видом доставки в другой город, предъявив подложные документы. Похищенным он распорядился в личных интересах. Общую сумму ущерба оценили более чем в 3,2 млн руб.

Суд приговорил виновного к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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