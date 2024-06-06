В Екатеринбурге осудили иностранного гражданина за хищение 19 тонн горбуши

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...09.01.2024 В Екатеринбурге похитивший у покупателей свыше 22,9 млн рублей лжепредприниматель осужден на 7,7 года лишения свободы
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...23.10.2023 В Екатеринбурге осудили на 3 года лишения свободы охранника автоцентра за хищение более 7,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...28.09.2018 В Екатеринбурге осудили злоумышленников, обманувших пять банков на 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. В Орджоникидзевском суде вынесен приговор в отношении злоумышленников, которые ...20.07.2017 Суд приговорил соучастника Александра Куковякина к трем годам исправительной колонии
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2017. Тавдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу Юрия Косарева, причастного к ...