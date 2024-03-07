В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении 19 тонн горбуши на сумму свыше 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...06.02.2024 В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-директор магазина сотовой связи за присвоение имущества на сумму свыше 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...09.08.2023 Екатеринбуржца будут судить за мошенничество под видом продажи автомобилей на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение ...30.08.2022 В Екатеринбурге в суд направлено дело по обвинению гендиректора «Компания «УТХ» в уклонении от уплаты налогов на сумму около 25 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное ...24.10.2018 В Екатеринбурге обвиняется директор компании «ГлобалТС» за мошенничество при получении вычета НДС на 2,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...