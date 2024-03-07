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В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении 19 тонн горбуши на сумму свыше 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, который обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере».

По версии следствия, в ноябре 2023 года обвиняемый, осуществляя деятельность в сфере грузоперевозок, предъявив подложные документы, похитил под видом доставки в другой город более 19 т горбуши. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате незаконных действий он причинил юридическому лицу ущерб на сумму свыше 3,2 млн руб.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
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