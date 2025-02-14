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ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия

УрБК, Москва, 19.02.2025. Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. ...

Свердловчане стали чаще жаловаться на кибермошенников

Банк России опубликовал статистику по обращениям жителей Среднего Урала ...

Число поступивших в ЦБ РФ жалоб за год снизилось на 9%

УрБК, Москва, 02.11.2023. За январь-сентябрь 2023 года Банк России получил 186,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых ...

В Свердловской области на 17% снизилось количество жалоб на банки

Банк России по итогам 2021 года фиксирует снижение числа жалоб на кредитные организации. За минувший год заемщики ...

ЦБ зафиксировал в I полугодии рост жалоб на мошеннические действия в 2,4 раза

За январь-июнь 2021 года Банк России получил более 125 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,6% меньше ...