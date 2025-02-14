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Вчера, 14:23

ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия

УрБК, Москва, 19.02.2025. Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

С помощью этой опции граждане смогут подать заявление о мошеннической операции прямо в мобильном приложении, а также получить онлайн-справку для обращения в полицию.

Ранее УрБК писал, что в 2024 году доля жалоб на мошеннические действия на Среднем Урале выросла с 8% до 14%. Основная часть таких обращений (304 случая) связана с обманом, совершенным с применением методов социальной инженерии.
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