Эльвира Набиуллина: Обязанность банка — компенсировать человеку средства, если они перечислены на счет мошенников, который есть в нашей базе

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала статистику по кибермошенничеству за 2024-2023 ...Сегодня, 15:26 Глава Центробанка прокомментировала статистику по кибермошенничеству за 2023-2024 годы
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала статистику по ...Вчера, 15:02 ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия
Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. Об этом рассказала глава ...Вчера, 14:23 ЦБ обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошеннические действия
УрБК, Москва, 19.02.2025. Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить «спецкнопку» для жалоб на мошенников. ...10.10.2019 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала повышать ответственность за киберпреступления
УрБК, Москва, 10.10.2019. Необходимо повышать ответственность за киберпреступления в финансовой сфере и налаживать ...