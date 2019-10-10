Эльвира Набиуллина: Обязанность банка — компенсировать человеку средства, если они перечислены на счет мошенников, который есть в нашей базе

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Банки обязаны компенсировать жертвам мошенников денежные средства, переведенные на счета, занесенные в «черную» базу ЦБ. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах», проходящем в Екатеринбурге.



«Безусловно, нужно повышать ответственность банков за то, чтобы в банке были налажены все необходимые процедуры. Банки многое могут сделать. В том числе, банки обязаны компенсировать человеку средства, если они перечислили эти средства насчет мошенников, которые есть в нашей базе данных. Это уже обязанность банка», — сказала Э. Набиуллина.



Также она предложила ввести персональную ответственность топ-менеджеров банков, отвечающих за антифрод процедуры. По ее словам, подобные протоколы выстроены в разных банках по-разному, при этом большая часть крупных банков успешно отбивают атаки мошенников.