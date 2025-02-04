В Екатеринбургском музее ИЗО 20 февраля состоится лекция «Детские образы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков»

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 20 февраля пройдет лекция «Детские образы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков». Мероприятие проведет научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ, куратор выставки «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний» Алана Гогичаева, сообщает пресс-служба музея.Куратор выставки отмечает, что в любой стране, в любую эпоху отношение к детству всегда было обостренно-эмоциональным и приобретало особый ценностный смысл. В русской живописи детские портреты — уникальное по многообразию и характерности явление, которое неизбежно несет в себе следы социального расслоения. Общим, однако, для них является мастерски переданная детская непосредственность и эмоциональная искренность.На лекции Алана Гогичаева предложит слушателям рассмотреть, как отличались образы детей бедных слоев населения и аристократии? И как развитие психологии и методов детского воспитания повлияло на изображение ребенка в русской живописи второй половины XIX века.«На лекции мы рассмотрим удивительные детские портреты в творчестве Ильи Репина, Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Леонида Пастернака, Филиппа Малявина и, наконец, Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Голубятникова», — говорится в приглашении на мероприятие.Лекция начнется в 18.30 в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5.