В Екатеринбургском музее ИЗО 20 февраля состоится лекция «Детские образы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 6 февраля состоится лекция «Символизм в зарубежном ...18.12.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 декабря пройдет лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений»
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря состоится лекция ...14.10.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО 16 октября пройдет лекция «1 и 3 предмета: где начинается искусство?»
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 16 октября пройдет лекция «1 и 3 предмета: где ...02.10.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Собирательный образ. Инсталляция»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня, 2 октября, пройдет лекция «Собирательный образ. ...18.09.2024 В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Небесное Земное»
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в корпусе отечественного искусства на улице ...