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Вчера, 12:02

Официальный курс доллара США снизился до 91,34 руб., евро — до 95,67 руб.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 февраля 2024 года. Курс доллара США снизился на 9 коп., до 91,34 руб., евро — на 14 коп., до 95,67 руб.
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