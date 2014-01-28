Высокая конкуренция за участки КРТ в Екатеринбурге стимулирует рост цен на жилье

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2014. Рост курса долл. США непосредственно влияет на цену квадратных метров в Екатеринбурге. ...07.02.2012 ЗАО «Атлас Строй»: при покупке квартиры в жилом комплексе «Аврора» сейчас экономия может составить несколько сотен тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2012. При покупке квартиры в жилом комплексе «Аврора» сейчас экономия может составить ...22.03.2011 Генеральный директор группы строительных компаний «Реформа» Григорий Фрич: Наименование «застройщик» в его нынешнем смысле — понятие отмирающее
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2011. Для осуществления проектов комплексного строительства необходима поддержка государства. ...16.02.2011 Администрация Екатеринбурга: Заявления застройщиков о дефиците земельных участков необоснованны
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2011. «Земельный кодекс РФ и Градостроительный кодекс РФ предусматривают единственную форму ...05.02.2009 Уральская палата недвижимости: С начала года средняя цена предложения квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга снизилась на 2,5%
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2009. На 3 февраля 2009 года средняя цена предложения одного квадратного метра в ...