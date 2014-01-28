Высокая конкуренция за участки КРТ в Екатеринбурге стимулирует рост цен на жилье

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Высокая конкуренция и аукционы за участки под проекты комплексного развития территорий (КРТ) сильно разгоняют конечную стоимость квартир. Об этом на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» заявил гендиректор «Атлас-Девелопмент» Владимир Городенкер.



По его словам, конкуренция в Екатеринбурге «зашкаливает», поскольку в уральскую столицу пытаются зайти новые игроки, а уже работающие здесь девелоперы принимают все меры, чтобы не пустить новых конкурентов на «свою территорию».



«Такая конкуренция приносит определенные проблемы всему строительному сообществу. Ну не секрет, что за последние два года стоимость земельных участков подорожала просто в разы. И, естественно, ее разогнали застройщики, которые пришли в Екатеринбург, и мы видим, как на аукционах за КРТ цены растут в сотни раз. Откуда берется такое? Местный застройщик много лет вкладывался в это КРТ, в будущее, когда его еще не было. То есть он раскупал, значит, расселял часть жилого фонда и вложил уже огромные инвестиции. Наконец-то этот участок попал под КРТ. И, соответственно, на него попадают компании не местные, которые не понимают специфики и не понимают, наверное, даже условий ценообразования в данной локации. И вот сидят и нажимают кнопки. И местный застройщик просто вынужден отвоевывать свою площадку. Вот так вот разгоняются цены. Все это, естественно, потом попадает в стоимость квадратного метра для будущего покупателя», — заявил В. Городенкер.