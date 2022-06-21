ММК представит свою продукцию в Чувашии

УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) принимает участие в 7-й ...09.06.2020 ММК представит на выставке «Металлоконструкции’2020» линейку высокопрочных и износостойких сталей
УрБК, Магнитогорск, 09.06.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие в пятой международной ...13.11.2018 ММК представит свои возможности на выставке «Металл-Экспо»
УрБК, Магнитогорск, 13.11.2018. В Москве открылась 24-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2018», ...25.10.2018 ММК представил высокопрочные стали MAGSTRONG на форуме в Ганновере
УрБК, Магнитогорск, 25.10.2018. В немецком Ганновере проходит 25-я международная выставка технологий обработки ...27.11.2017 ММК представит свою продукцию на международной строительной выставке в Дубае
УрБК, Магнитогорск, 27.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию на ...