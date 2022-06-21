Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Челябинск, 18.02.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию в Чувашии. Представители комбината ММК вошли в состав делегации Челябинской области, которая совершит рабочую поездку в республику, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.Мероприятие организовано Челябинским региональным отделением Союза машиностроителей России. Оно предусматривает встречу ключевых поставщиков из Челябинской области с машиностроителями Чувашии.Сбытовые службы ММК представят в республике продукцию компании, в частности, высокопрочные конструкционные и износостойкие марки стали, выпускаемые на комбинате под брендом MAGSTRONG. Эта продукция является импортозамещающей, предназначенной для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей техники, а также горнопроходческого оборудования. Она должна привлечь внимание машиностроительных предприятий Чувашии, специализирующихся на выпуске тяжелой спецтехники.