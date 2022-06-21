УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:34

ММК представит свою продукцию в Чувашии

УрБК, Челябинск, 18.02.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию в Чувашии. Представители комбината ММК вошли в состав делегации Челябинской области, которая совершит рабочую поездку в республику, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.

Мероприятие организовано Челябинским региональным отделением Союза машиностроителей России. Оно предусматривает встречу ключевых поставщиков из Челябинской области с машиностроителями Чувашии.

ММК представит свою продукцию в Чувашии
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Сбытовые службы ММК представят в республике продукцию компании, в частности, высокопрочные конструкционные и износостойкие марки стали, выпускаемые на комбинате под брендом MAGSTRONG. Эта продукция является импортозамещающей, предназначенной для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей техники, а также горнопроходческого оборудования. Она должна привлечь внимание машиностроительных предприятий Чувашии, специализирующихся на выпуске тяжелой спецтехники.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.06.2022 ММК участвует в выставке «Металлоконструкции’2022»

УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) принимает участие в 7-й ...

09.06.2020 ММК представит на выставке «Металлоконструкции’2020» линейку высокопрочных и износостойких сталей

УрБК, Магнитогорск, 09.06.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие в пятой международной ...

13.11.2018 ММК представит свои возможности на выставке «Металл-Экспо»

УрБК, Магнитогорск, 13.11.2018. В Москве открылась 24-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2018», ...

25.10.2018 ММК представил высокопрочные стали MAGSTRONG на форуме в Ганновере

УрБК, Магнитогорск, 25.10.2018. В немецком Ганновере проходит 25-я международная выставка технологий обработки ...

27.11.2017 ММК представит свою продукцию на международной строительной выставке в Дубае

УрБК, Магнитогорск, 27.11.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представит свою продукцию на ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (331)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18