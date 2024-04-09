УПН: Рост цен на жилье в Екатеринбурге сопоставим с темпом увеличения зарплат

В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал начальник аналитического отдела ...

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал ...

Квартиры на первичном рынке жилья в Екатеринбурге подорожали на 59% за последние три года

Стоимость квартир на первичном рынке жилья в Екатеринбурге за последние три года увеличилась на 59%. Об этом в своем ...