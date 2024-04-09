УПН: Рост цен на жилье в Екатеринбурге сопоставим с темпом увеличения зарплат

В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал начальник аналитического отдела ...09.04.2024 В екатеринбургских новостройках не продано 48,3 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал ...04.10.2023 Квартиры на первичном рынке жилья в Екатеринбурге подорожали на 59% за последние три года
Стоимость квартир на первичном рынке жилья в Екатеринбурге за последние три года увеличилась на 59%. Об этом в своем ...29.03.2022 Средняя площадь строящейся квартиры в Екатеринбурге составляет 50 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Средняя площадь квартир в екатеринбургских новостройках составляет 50 кв. м. Об этом ...16.12.2021 В новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир. Об ...