Материалы по теме

УПН: Рост цен на жилье в Екатеринбурге сопоставим с темпом увеличения зарплат

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Рост цен на квартиры в новостройках Екатеринбурга в последние годы был сопоставим с ...

В екатеринбургских новостройках не продано 48,3 тыс. квартир

В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал начальник аналитического отдела ...

В екатеринбургских новостройках не продано 48,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал ...

Средняя площадь строящейся квартиры в Екатеринбурге составляет 50 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Средняя площадь квартир в екатеринбургских новостройках составляет 50 кв. м. Об этом ...

В новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир. Об ...