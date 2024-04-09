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Вчера, 15:16

УПН: Рост цен на жилье в Екатеринбурге сопоставим с темпом увеличения зарплат

Рост цен на квартиры в новостройках Екатеринбурга в последние годы был сопоставим с темпом увеличения зарплат в городе. Об этом рассказал на круглом столе ИД «Коммерсантъ-Урал» начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

«У нас не произошло существенного разрыва между возможностями покупателей и ценой на рынке. Да, понятно, что доступность ипотеки определяет очень многое. Но рисков переоценки рыночных возможностей у нас гораздо меньше, чем в тех городах, где темпы роста цен были выше», — заявил М. Хорьков.

Ранее стало известно, что продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза.
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