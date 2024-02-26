Свердловчане в 2024 году оформили налоговые вычеты на 17 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области в 2023 году налогоплательщики вернули из бюджета более 15 млрд ...18.05.2015 В Свердловской области налоговые поступления от физлиц сократятся на 8%
Налоговые поступления от физических лиц в Свердловской области в 2015 году ожидаются в размере порядка 890 млн руб. Это ...18.05.2015 В Свердловской области налоговые поступления от физлиц сократятся на 8%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2015. Налоговые поступления от физических лиц в Свердловской области в 2015 году ожидаются в ...10.09.2013 Свердловские налогоплательщики заявили вычеты на сумму в 3,5 млрд рублей за 2012 год
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2013. Налогоплательщики Свердловской области за 2012 год заявили социальные и имущественные ...26.04.2012 УФНС: свердловчане все более активно заявляют свои права на имущественные и социальные вычеты
По состоянию на 15 апреля 2012 года налоговыми органами Свердловской области получено 129 тыс. деклараций о доходах ...