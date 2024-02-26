Свердловчане в 2024 году оформили налоговые вычеты на 17 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Жители Свердловской области в 2024 году оформили налоговые вычеты на общую сумму в 17 млрд руб., сообщает пресс-служба УФНС России по региону. Наиболее востребованы вычеты, которые связаны с расходами на обучение, лечение, покупку лекарств и оплату физкультурно-оздоровительных услуг. «Каждый налогоплательщик, который получает доход и уплачивает налог по ставке 13-15%, имеет право на налоговый вычет», — напоминают представители ведомства.

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