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Вчера, 10:33

Свердловчане в 2024 году оформили налоговые вычеты на 17 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Жители Свердловской области в 2024 году оформили налоговые вычеты на общую сумму в 17 млрд руб., сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

Наиболее востребованы вычеты, которые связаны с расходами на обучение, лечение, покупку лекарств и оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

«Каждый налогоплательщик, который получает доход и уплачивает налог по ставке 13-15%, имеет право на налоговый вычет», — напоминают представители ведомства.
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