В 2023 году свердловчанам вернули из бюджета более 15 млрд рублей налоговых вычетов по НДФЛ

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области в 2023 году налогоплательщики вернули из бюджета более 15 млрд руб. налоговых вычетов по НДФЛ. Региональное Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России напоминает, что каждый налогоплательщик, который получает доход и уплачивает налог по ставке 13%, имеет право на налоговый вычет.
Так, Налоговым кодексом предусмотрены следующие виды налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные. Как сообщает пресс-служба ведомства, наиболее востребованными являются социальные вычеты по расходам на обучение, лечение, приобретение медикаментов, физкультурно-оздоровительные услуги.
«Для получения вычета в налоговом органе следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2023 год и приложить к ней копии документов, подтверждающих право на вычет: копии договора и платежных документов. Для предоставления налогоплательщику социального налогового вычета на услуги, оказанные его детям, необходимо, помимо вышеназванных документов, приложить документы, подтверждающие родство, усыновление, опеку, а также, в случае возраста до 24 лет детей, в том числе усыновленных, факт обучения по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», — сообщается на сайте ведомства.
Инспекторы также напомнили
, что по расходам, понесенным с 1 января 2024 года, получить социальный налоговый вычет можно в упрощенном порядке — без предоставления договора и чека или квитанции. Источником данных, подтверждающих право на социальный налоговый вычет, будут служить сведения, имеющиеся в распоряжении налоговых органов, в том числе сведения о фактических расходах на оказанные услуги, представленные в налоговые органы соответствующими организациями при наличии технической возможности для такого взаимодействия.
Напомним, что с 1 января 2024 года увеличены
размеры предоставляемых налогоплательщикам социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Предельный размер вычета на обучение детей увеличен с 50 до 110 тыс. руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). По иным расходам, в том числе по расходам на собственное образование, медицинские услуги (за исключением дорогостоящих) и лекарства, физкультурно-оздоровительные услуги, — со 120 до 150 тыс. руб.
Новые размеры социальных налоговых вычетов применяются при подаче налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2024 год в 2025 году. При получении вычетов у работодателя — в течение 2024 года.
Оформить социальный вычет за истекший налоговый период налогоплательщик может с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», заполнив декларацию по форме 3-НДФЛ либо обратившись в МФЦ или в налоговый орган, предоставив необходимые документы.