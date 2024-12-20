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Вчера, 09:41

В Екатеринбурге ограничат движение по мосту на улице Куйбышева из-за строительства тоннеля

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Екатеринбурге с 24 февраля по 10 июня закроют движение по нечетной стороне моста на ул. Куйбышева из-за строительства пешеходного тоннеля, сообщает департамент информполитики города.

«Движение транспорта будет организовано по четной стороне. Также сохранится движение трамваев в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

Ранее УрБК писал, что пешеходный тоннель длиной 87 метров предполагается построить под мостом до ноября 2025 года. Он объединит участок территории дендропарка и пространство вдоль цирка и ледовой арены. Строительные работы проводит ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».
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