В Екатеринбурге ограничат движение по мосту на улице Куйбышева из-за строительства тоннеля

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УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории для строительства ...

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на нескольких улицах Ленинского, Верх-Исетского и Железнодорожного районов

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Екатеринбурге закроют движение транспорта на нескольких улицах в трех районах города. ...

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта в Ленинском, Верх-Исетском и Железнодорожном районах

УРБК, Екатеринбург, 23.04.2021. В Екатеринбурге временно будет ограничено движение транспорта на улицах в Ленинском, ...

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Екатеринбурге в связи с проведением ремонта трамвайных путей по улице Куйбышева, с 23 ...

В Екатеринбурге закроют движение по улице Машиностроителей и четной стороне улицы Московской

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2017. ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» проведет ремонт путей в районе остановки ...