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Вчера, 09:22

В правительстве РФ рассказали о стабилизации цен на сливочное масло

УрБК, Москва, 17.02.2025. В России удалось стабилизировать цены на сливочное масло. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующая информация была озвучена в ходе заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Отмечается, что стабилизировать стоимость масла удалось за счет увеличения объемов производства молочной продукции.

Ранее УрБК писал, что сливочное масло в Свердловской области за 2024 год подорожало на 42%.
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