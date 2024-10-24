В правительстве РФ рассказали о стабилизации цен на сливочное масло

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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло и бананы

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. С 14 по 20 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на сливочное масло ...

На Среднем Урале вторую неделю подряд продолжает расти в цене сливочное масло

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. С 7 по 14 октября в Свердловской области снова сильнее всего выросли цены на сливочное ...

Минсельхоз РФ стабилизирует цены на сливочное масло

УрБК, Москва, 17.10.2024. Минсельхоз РФ принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло. Меры будут направлены на ...

Сливочное масло в России в сентябре выросло в цене на 10%

Сливочное масло в РФ в сентябре подорожало на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает ...

Сливочное масло в России в сентябре выросло в цене на 10%

УрБК, Москва, 15.10.2019. Сливочное масло в РФ в сентябре подорожало на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого ...