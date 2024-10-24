В правительстве РФ рассказали о стабилизации цен на сливочное масло

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. С 14 по 20 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на сливочное масло ...17.10.2024 На Среднем Урале вторую неделю подряд продолжает расти в цене сливочное масло
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. С 7 по 14 октября в Свердловской области снова сильнее всего выросли цены на сливочное ...17.10.2024 Минсельхоз РФ стабилизирует цены на сливочное масло
УрБК, Москва, 17.10.2024. Минсельхоз РФ принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло. Меры будут направлены на ...15.10.2019 Сливочное масло в России в сентябре выросло в цене на 10%
Сливочное масло в РФ в сентябре подорожало на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает ...15.10.2019 Сливочное масло в России в сентябре выросло в цене на 10%
УрБК, Москва, 15.10.2019. Сливочное масло в РФ в сентябре подорожало на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого ...