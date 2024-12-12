Сливочное масло в Свердловской области за год подорожало на 42%

УрБК, Москва, 12.12.2024. С ноября 2023 года по ноябрь текущего цены на сливочное масло в РФ выросли на 34,13%. В ...10.10.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на ...09.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло
С 27 мая по 3 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сливочное масло (на 2,13%, до ...28.05.2021 В Свердловской области вторую неделю растут цены на белокочанную капусту и картофель
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. С 17 по 24 мая 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на ...13.02.2020 Цены на крупу и бобовые в Свердловской области за год выросли на 13,1%
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...