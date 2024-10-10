Сливочное масло в Свердловской области за год подорожало на 42%

Сливочное масло в Свердловской области в ноябре подорожало на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Также в отчетном периоде на 17,41% подорожало молоко и молочная продукция, на 1,8% — мясо и птица, а на 0,26% — сахар-песок.



Кроме того, на 52,8% увеличились цены на свежие огурцы, на 35,81% — на репчатый лук. Картофель подорожал на 33,29%, а белокочанная капуста и свежие помидоры — на 25,13% и 25,49% соответственно.



В целом цены на продовольственные товары в ноябре 2024 года выросли на 9,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.