УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 15:00

Сливочное масло в Свердловской области за год подорожало на 42%

Сливочное масло в Свердловской области в ноябре подорожало на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Также в отчетном периоде на 17,41% подорожало молоко и молочная продукция, на 1,8% — мясо и птица, а на 0,26% — сахар-песок.

Кроме того, на 52,8% увеличились цены на свежие огурцы, на 35,81% — на репчатый лук. Картофель подорожал на 33,29%, а белокочанная капуста и свежие помидоры — на 25,13% и 25,49% соответственно.

В целом цены на продовольственные товары в ноябре 2024 года выросли на 9,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 15:00 Сливочное масло в Свердловской области за год подорожало на 42%

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Сливочное масло в Свердловской области в ноябре подорожало на 41,6% по сравнению с ...

10.10.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. С 30 сентября по 7 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на ...

09.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло

С 27 мая по 3 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сливочное масло (на 2,13%, до ...

28.05.2021 В Свердловской области вторую неделю растут цены на белокочанную капусту и картофель

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2021. С 17 по 24 мая 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на ...

13.02.2020 Цены на крупу и бобовые в Свердловской области за год выросли на 13,1%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2020. В Свердловской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га
Архив новостей
Декабрь 2024 (531)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18