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Аналитики прогнозируют рост рынка легких коммерческих авто в России в 2025 году на 5%

УрБК, Москва, 14.02.2025. Рынок легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году в базовом сценарии может вырасти на 5%, до 118 тыс. единиц. Такое мнение высказал заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев на ежегодном форуме ForAuto 2025, сообщает ТАСС.

По его словам, при позитивном сценарии продажи могут увеличиться на 12%, до 125 тыс. единиц. При негативном возможен спад на 5% — до 106 тыс. машин.

Ранее стало известно, что новые автомобили в России с 2013 года подорожали почти в три с половиной раза.
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