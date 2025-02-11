«Атомстройкомплекс» прокомментировал приостановку строительных работ в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Девелоперская компания «Атомстройкомплекс» прокомментировала приостановку судом работ по комплексной застройке и благоустройству в Академическом районе на участке в квартале улиц Краснолесье — Мехренцева — Вонсовского — Чкалова. Ранее Октябрьский районный суд наложил обеспечительные меры на участок, подразумевающие приостановку строительных и подготовительных работ.
«Сейчас все работы на участке остановлены и будут возобновлены только по решению суда. В свою очередь, нами будет подготовлено заявление в полицию в отношении вандалов, нарушивших право частной собственности и повредивших ограждение строительной площадки, тем самым подвергнув опасности прохожих. Насколько мне известно, силовые структуры также выясняют обстоятельства произошедшего. Полагаю, в актах вандализма и публичных призывах к неповиновению могут быть усмотрены признаки экстремистской деятельности», — сообщил директор по управлению проектами АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.
В компании не исключают, что произошедшее является результатом недобросовестной конкуренции, осуществляемой под прикрытием политической борьбы.
«Группа активистов под руководством председателя районного отделения партии «Справедливая Россия» Дениса Каракоза действовала в ущерб общественным интересам и мнению большинства жителей микрорайона. Ранее в Краснолесье было собрано и передано в администрацию Екатеринбурга более 6 тыс. подписей собственников из близлежащих домов с требованием благоустроить парк», – сообщили в пресс-службе компании.
Отметим, что концепция благоустройства парка, разработанная специалистами Ботанического сада УрО РАН, была единогласно одобрена
на заседании Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга в ноябре прошлого года.
Согласно генплану развития Екатеринбурга и утвержденному городской администрацией проекту, на территории участка (общая площадь которого составляет 26 га) помимо благоустройства парка площадью 16,1 га, предполагается строительство жилых домов, школы на 1 тыс. 500 мест и детского сада на 350 мест
Участки, отведенные под жилую застройку, общей площадью 3,8 га находятся в собственности застройщика. Ранее вокруг них было установлено ограждение, и началась подготовка к строительству, на что компания имела законное право, предоставив и согласовав все необходимые документы, добавляют представители «Атомстройкомплекса».