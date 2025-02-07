На Среднем Урале дизельное топливо за неделю подорожало на 0,18%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-95 на АЗС в Свердловской области с 27 января ...04.03.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,04%
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 18 ...18.02.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,07%
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...28.01.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,65%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 14 ...03.12.2021 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,43%
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...