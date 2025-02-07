На Среднем Урале дизельное топливо за неделю подорожало на 0,18%

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 3 по 10 февраля 2025 года увеличились на 0,18%, до 70,70 руб. за литр, сообщает Свердловскстат. Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,02% (до 54,87 руб. за литр), марки АИ-95 — на 0,01% (59,09 руб.). Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась (82,20 руб.).

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