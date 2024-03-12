В России за год число соискателей работы среди пенсионеров выросло на четверть

Материалы по теме

На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей

В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 года и старше. По сравнению с ...

На Среднем Урале стали в два раза чаще звать на собеседования возрастных соискателей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было опубликовано более 840 резюме соискателей от 61 ...

Доля соискателей пенсионного возраста на рынке труда Свердловской области составляет 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2021. Доля соискателей пенсионного возраста на рынке труда Среднего Урала в настоящее время ...

Более 70% российских работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в 2020 году

На рынке труда в России сохраняется дефицит квалифицированных кадров, 78% работодателей ожидают сложностей с наймом ...

Более 70% российских работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в 2020 году

УрБК, Москва, 27.11.2019. На рынке труда в России сохраняется дефицит квалифицированных кадров, 78% работодателей ...