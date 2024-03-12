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В России за год число соискателей работы среди пенсионеров выросло на четверть

УрБК, Москва, 14.02.2025. В России за год число соискателей работы среди пенсионеров (старше 61 года) выросло на четверть, до 500 тыс. чел. Количество соискателей предпенсионного возраста (51-60 лет) увеличилось на 13% — с 2,6 до 2,9 млн чел. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.

Причинами роста активности пожилых граждан на рынке труда стали разгoн инфляции (в прошлом году средний показатель составил 9,5%) и возобновление индексации выплат для работающих пенсионеров (пенсии были повышены на 7,3% в январе и на 2,2% в феврале этого года).

Отметим, что спрос на пожилых специалистов среди работодателей также возрос в связи с нехваткой кадров. Работников в возрасте 51-60 лет стали приглашать на работу в 2024 году на 95%, а работников старше 61 года — на 106% чаще, чем в 2023 году. Для работодателей важны опыт пожилых специалистов и их низкие зарплатные ожидания.
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