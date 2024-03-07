Свердловская область вошла в тройку лидеров в УрФО по объемам расселенного аварийного жилья

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В Свердловской области расселено 360 тыс. квадратных метров аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов РФ по объему ...

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расселение в 2024 году аварийного жилфонда направил почти 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...

Свердловская область вошла в число российских регионов-лидеров по динамике и объемам ввода в эксплуатацию жилья за 2019-2021 годы

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. Свердловская область вошла в число российских регионов, которые лидируют по динамике и ...

Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по объемам аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Свердловская область вошла в первую десятку российских субъектов по объемам аварийного ...

Свердловская область вошла в тройку лидеров по количеству обращений по переселению из аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2015. По итогам 11 месяцев 2015 года Свердловская область вошла в тройку лидеров среди ...