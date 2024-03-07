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Свердловская область вошла в тройку лидеров в УрФО по объемам расселенного аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Свердловская область вошла в тройку лидеров Уральского федерального округа (УрФО) по объемам расселенного аварийного жилья. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, подводя предварительные итоги госпрограммы по расселению аварийных домов. Об этом сообщает департамент информполитики области.

Ранее глава области Евгений Куйвашев сообщил М. Хуснуллину о досрочном выполнении плановых показателей по расселению жилья, признанного аварийным.

В рамках госпрограммы при поддержке губернатора с 2019 года в регионе было расселено 429,1 тыс. кв. м жилья. Жилищные условия улучшились для более чем 25 тыс. жителей Среднего Урала.

Отметим, что за шесть лет в различных свердловских муниципалитетах по программе было построено 117 новых домов и продолжается возведение еще 30-ти.
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