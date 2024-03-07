Свердловская область вошла в тройку лидеров в УрФО по объемам расселенного аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Свердловская область находится на восьмом месте среди регионов РФ по объему ...26.02.2024 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на расселение в 2024 году аварийного жилфонда направил почти 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург. 26.02.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2024 году на расселение аварийного ...29.04.2022 Свердловская область вошла в число российских регионов-лидеров по динамике и объемам ввода в эксплуатацию жилья за 2019-2021 годы
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. Свердловская область вошла в число российских регионов, которые лидируют по динамике и ...15.08.2019 Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по объемам аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Свердловская область вошла в первую десятку российских субъектов по объемам аварийного ...09.12.2015 Свердловская область вошла в тройку лидеров по количеству обращений по переселению из аварийного жилья
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2015. По итогам 11 месяцев 2015 года Свердловская область вошла в тройку лидеров среди ...