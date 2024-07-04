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Вчера, 18:01

Аналитики ожидают сохранение недоступных ставок по ипотеке до конца 2026 года

УрБК, Москва, 13.02.2025. Недоступные ставки по ипотеке могут сохраниться до конца 2026 года — начала 2027 года. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ставки по ипотеке тесно связаны с динамикой ключевой ставки. Возможно, смягчение денежно-кредитной политики начнется уже в этом году, но ожидать благоприятных условий для жилищного рынка пока рано.

Отметим, что в настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 21%.
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