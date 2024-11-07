Свердловские власти увеличат финансирование госпрограммы в сфере АПК почти на 800 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2024. Свердловские аграрии превысили план по сбору урожая в 2024 году. Об этом на заседании ...18.09.2024 План уборочной кампании в Свердловской области выполнен на 56%
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области план уборочной кампании выполнен на 56%. Об этом сообщает ...20.10.2022 Свердловские аграрии получат дополнительно более 114 млн рублей на покрытие затрат при производстве зерна и рапса
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. Свердловские аграрии дополнительно получат 114,2 млн руб. на частичную компенсацию ...09.09.2021 На развитие сельского хозяйства и потребительского рынка в Свердловской области за четыре года выделят 20,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. В период с 2021 по 2025 годы на развитие агропромышленного комплекса и потребительского ...11.05.2018 Минфин РФ намерен снизить финансирование госпрограммы развития АПК в 2018 году на 3,2 млрд рублей
УрБК, Москва, 11.05.2018. Минфин РФ предлагает снизить финансирование из бюджета госпрограммы развития сельского ...