Свердловские власти увеличат финансирование госпрограммы в сфере АПК почти на 800 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2024. Свердловские аграрии превысили план по сбору урожая в 2024 году. Об этом на заседании ...

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области план уборочной кампании выполнен на 56%. Об этом сообщает ...

План уборочной кампании в Свердловской области выполнен на 56%

Свердловские аграрии получат дополнительно более 114 млн рублей на покрытие затрат при производстве зерна и рапса

На развитие сельского хозяйства и потребительского рынка в Свердловской области за четыре года выделят 20,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. В период с 2021 по 2025 годы на развитие агропромышленного комплекса и потребительского ...