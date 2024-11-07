УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:58

Свердловские власти увеличат финансирование госпрограммы в сфере АПК почти на 800 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Власти Свердловской области увеличат финансирование госпрограммы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка» на 773 млн руб. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства, сообщает областной департамент информполитики.

«Увеличение более чем на 770 млн руб. общего объема финансирования госпрограммы в сфере АПК позволит внедрить ряд новых направлений поддержки отрасли. Так, с 2025 года стартует региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе». На его реализацию в текущем году предусмотрено около 25 млн руб. Кроме того, дополнительные средства направляются на повышение конкурентоспособности отрасли, возмещение части затрат при покупке сельхозтехники и оригинальных репродуктивных семян», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Аграрии получат компенсацию части затрат на обучение и повышение квалификации сотрудников. Также частично возместить свои затраты смогут предприятия, вложившиеся в модернизацию профильных учебных заведений.

Отметим, что в 2024 году уральские сельхозпроизводители перевыполнили план по уборке урожая. Они собрали 806,4 тыс. т зерна, что на 108,9 тыс. т больше, чем в предыдущем году. Также ими было собрано 231,1 тыс. т картофеля и 33,1 тыс. т овощей открытого грунта.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.11.2024 Свердловские аграрии превысили годовой план по сбору урожая

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2024. Свердловские аграрии превысили план по сбору урожая в 2024 году. Об этом на заседании ...

18.09.2024 План уборочной кампании в Свердловской области выполнен на 56%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области план уборочной кампании выполнен на 56%. Об этом сообщает ...

20.10.2022 Свердловские аграрии получат дополнительно более 114 млн рублей на покрытие затрат при производстве зерна и рапса

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. Свердловские аграрии дополнительно получат 114,2 млн руб. на частичную компенсацию ...

09.09.2021 На развитие сельского хозяйства и потребительского рынка в Свердловской области за четыре года выделят 20,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. В период с 2021 по 2025 годы на развитие агропромышленного комплекса и потребительского ...

11.05.2018 Минфин РФ намерен снизить финансирование госпрограммы развития АПК в 2018 году на 3,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.05.2018. Минфин РФ предлагает снизить финансирование из бюджета госпрограммы развития сельского ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты23.01.2025Молочные споры15.01.2025Рынок новостроек обвалился на 40%24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко
Архив новостей
Февраль 2025 (245)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18