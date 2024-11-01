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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет мастер-класс «Все начинается с любви…»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 февраля пройдет мастер-класс «Все начинается с любви…», приуроченный к празднованию Дня Святого Валентина. Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

«На нашем мастер-классе вместе со своей половинкой вы создадите композицию с изображением плодов граната в необычной технике. Гранат — это символ неподвластной времени, бесконечной любви. Это будет не только романтично, но и увлекательно! Создайте свой уникальный шедевр и проведите волшебный вечер в компании любимого человека!», — говорится в приглашении на мероприятие, которое проведет специалист отдела просвещения ЕМИИ Мария Ефимовская.

Отметим, что для участия в мастер-классе совершенно не требуются специальные навыки рисования. Работа выполняется в паре. На экране для наглядной демонстрации всех этапов работы участникам будет представлена сопроводительная презентация. Оформление итоговой работы в раму под стекло обязательно для достижения завершенного вида и комфортной транспортировки домой с последующим оформлением домашнего интерьера.
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