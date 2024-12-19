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Вчера, 13:56

Студенты Гуманитарного университета организуют «Нетворкинг XYZ» о межпоколенческих коммуникациях

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Студенты Гуманитарного университета организуют «Нетворкинг XYZ», посвященный межпоколенческим коммуникациям.

Мероприятие состоится 13 февраля в 15.00 в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

В рамках встречи состоится презентация исследования «Лаборатории межпоколенческих коммуникаций» Гуманитарного университета. Также запланированы выступления спикеров (Владимира Назарова, Егора Карфидова, представителей РА «Восход», «Карась» и других).

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.
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