Студенты Гуманитарного университета организуют «Нетворкинг XYZ» о межпоколенческих коммуникациях

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Студенты факультета социальной психологии Гуманитарного университета (ГУ) презентовали ...22.03.2024 В «Терминале Е» в «Пассаже» прошел мастер-класс студентов Гуманитарного университета
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Студенты Гуманитарного университета провели учебное мероприятие по направлению «Сервис» ...19.12.2023 Студенты Гуманитарного университета подготовили дорожную карту для создания и развития креативного бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Факультет социальной психологии Гуманитарного университета представил новый проект: ...04.12.2023 Факультет журналистики УрФУ провел «День межпоколенческих коммуникаций»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 2 декабря на площадке факультета журналистики Уральского федерального университета ...07.03.2023 Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Студенты Гуманитарного университета к 300-летию Екатеринбурга создали специальные маски ...