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В Екатеринбурге стартовал аукцион по двум площадкам КРТ

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Екатеринбурге начался аукцион по двум новым площадкам комплексного развития территории (КРТ) в районе пер. Шадринского и ул. Блюхера, а также на пересечении пер. Базового и Сибирского тракта. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информационной политики города.

Предмет аукциона — право на ведение жилой застройки на территории в районе пер. Шадринского и ул. Блюхера общей площадью 9 тыс. кв. м и благоустройство участка на пересечении пер. Базового и Сибирского тракта общей площадью 3,6 тыс. кв. м.

Аукцион будет проводится в электронной форме. Сроки проведения — 90 дней с момента принятия постановления. Начальная цена и размер задатка — 310 тыс. 850 руб. Шаг аукциона — 15 тыс. 543 руб.

Отметим, что на сегодняшний день в городе в рамках программы комплексного развития территорий реализуются шесть проектов жилой застройки.
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