В Екатеринбурге стартовал аукцион по двум площадкам КРТ

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбурге утвердили новую площадку КРТ. Соответствующий документ подписал глава ...23.01.2025 В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО. Городские власти ...04.09.2024 Власти Екатеринбурга опубликовали проект решения о комплексном развитии двухконтурной территории
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Администрация Екатеринбурга опубликовала проект решения о комплексном развитии ...30.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию территории в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...12.01.2024 Администрация Екатеринбурга выставила на торги участок площадью 37 тыс. 491 кв. метр под КРТ
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Земельный участок площадью 37 тыс. 491 кв. м. в Екатеринбурге, расположенный в квартале ...