«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию новый детский сад в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Компания «Атомстройкомплекс» займется благоустройством парка в Краснолесье в ...19.08.2024 «Атомстройкомплекс» принял участие в организации праздничных мероприятий в честь Дня города для жителей Академического района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. Компания «Атомстройкомплекс» приняла участие в организации праздничных мероприятий в ...21.07.2022 «Атомстройкомплекс» строит в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге детский сад на 100 мест
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. «Атомстройкомплекс» строит в квартале ЖК «ART. Город-парк» в микрорайоне Краснолесье ...20.08.2021 «Атомстройкомплекс» построил новый детский сад в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2021. Компания «Атомстройкомплекс» запроектировала, построила и ввела в эксплуатацию новый ...08.06.2020 «Атомстройкомплекс» сдаст в Екатеринбурге новый детсад с решениями по адаптации маломобильных групп детей
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2020. Компания «Атомстройкомплекс» в Екатеринбурге ведет строительство детского сада на 250 ...