«Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию новый детский сад в Краснолесье

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. «Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию новый детский сад на 100 мест в Краснолесье общей площадью 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.Новое дошкольное учреждение представляет из себя трехэтажное здание, «встроенное» в возведенный «Атомом» жилой квартал «ART. Город-парк». Детский сад оборудован современными помещениями для групп, а также универсальным залом для занятий спортом и музыкой.«В нашем детском саду четыре группы полного дня, для каждой предусмотрена собственная игровая площадка с крытыми верандами. Мы благодарны «Атомстройкомплексу» за качественную и быструю работу: в мае 2024 года в здании садика начались отделочные работы, в августе мы уже приняли его — и в октябре к нам пришли первые малыши. А на Новый год «Атом» подарил коллективу детского сада и его воспитанникам прекрасную ёлочку!», — рассказывает заведующая дошкольным отделением МАОУ СОШ № 181 Ольга Мезенцева.Отметим, что «Атом» продолжает активное развитие инфраструктуры района Академический и микрорайона Краснолесье. В частности, этим летом начнется благоустройство нового парка, который станет центром притяжения для жителей. В парке также предусмотрена организация образовательного центра: детсада на 350 детей и школы на 1 тыс. 500 детей. Расположение в зеленой зоне окажет благотворное влияние на здоровье ребят и разнообразит учебный процесс взаимодействием с окружающей природой.