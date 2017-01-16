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Импорт автомобилей в Россию в январе этого года сократился почти в два раза

УрБК, Москва, 11.02.2025. Импорт автомобилей в Россию в январе этого года сократился почти в два раза — до 31,9 тыс. штук, тогда как в январе прошлого года он составлял 64,3 тыс. штук, а в декабре того же года — 68 тыс. штук. Об этом сообщают «Известия».

Больше всего сократился альтернативный импорт. Поставки через Белоруссию, Киргизию и Казахстан снизились до минимальных. За январь 2025 года по альтернативным каналам было ввезено немногим более 5 тыс. новых автомобилей. Импорт машин с пробегом снизился на 2%, до 19,4 тыс. шт.

Отметим, что на данный момент больше всего автомобилей поставляется из КНР: доля китайских производителей составила 92%.

Причины сокращения ввоза эксперты связывают с затовариванием (на складах дилеров находится от 400 до 450 тыс. новых авто), повышением утильсбора, а также с сезонным снижением спроса.
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