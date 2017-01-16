Импорт автомобилей в Россию в январе этого года сократился почти в два раза

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УрБК, Москва, 10.12.2015. В январе-октябре 2015 года импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 52% (до 288 ...