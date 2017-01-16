УрБК, Москва, 11.02.2025. Импорт автомобилей в Россию в январе этого года сократился почти в два раза — до 31,9 тыс. ...16.01.2017 Импорт легковых автомобилей в РФ снизился на 22,6%
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 11 месяцев 2016 года сократился на 22,6% в годовом выражении, до 244 ...07.06.2016 С начала года импорт легковых автомобилей в РФ упал на 38,3%
Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам первых четырех месяцев 2016 года сократился на 38,3% в годовом выражении ...07.06.2016 С начала года импорт легковых автомобилей в РФ упал на 38,3%
УрБК, Москва, 07.06.2016. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам первых четырех месяцев 2016 года сократился на ...10.12.2015 Импорт автомобилей в РФ в январе-октябре сократился на 52%
УрБК, Москва, 10.12.2015. В январе-октябре 2015 года импорт легковых автомобилей в Россию сократился на 52% (до 288 ...