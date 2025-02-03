День Большого Шигирского идола в Екатеринбурге посетили 935 гостей

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. Свердловский областной краеведческий музей проведет 8 февраля День Большого Шигирского ...05.02.2024 Жители и гости Екатеринбурга 10 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской кладовой»
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Жители и гости Екатеринбурга 10 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской ...30.01.2023 Жители и гости Екатеринбурга 5 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской кладовой»
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Жители и гости Екатеринбурга 5 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской ...11.01.2023 В Екатеринбурге экспозицию с Шигирским идолом в краеведческом музее за год посетили более 16,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Екатеринбурге посещаемость экспозиции «Шигирская кладовая» в краеведческом музее ...21.12.2021 В Екатеринбурге создали почтовые открытки с изображением Шигирского идола
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. В Екатеринбурге в честь 150-летия Свердловского областного краеведческого музея изданы ...