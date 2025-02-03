День Большого Шигирского идола в Екатеринбурге посетили 935 гостей

Фото М. Шершнев

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. Свердловский областной краеведческий музей организовал 8 февраля День Большого Шигирского идола, который посетили 935 человек.Гости могли бесплатно посмотреть на самую древнюю в мире деревянную скульптуру, а также поучаствовать в различных мероприятиях, говорится в сообщении на официальном сайте музея.«В течение праздника гости имели возможность посетить экспозицию «Древняя история народов Урала», где были организованы интерактивные площадки. Взрослые и дети с удовольствием участвовали в мастер-классах по плетению сетей и витью веревок, создавая совместные изделия и забирая домой памятные сувениры, сделанные своими руками», — говорится в сообщении.Также в рамках мероприятия состоялась лекция научного сотрудника Ботанического сада УрО РАН Татьяны Антипиной «Природа Урала от ледника до современности».Напомним, в 2024 году День Большого Шигирского идола в Екатеринбурге собрал 570 гостей.