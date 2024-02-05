Свердловский областной краеведческий музей проведет 8 февраля День Большого Шигирского идола

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Екатеринбурге состоялась конференция по изучению опыта и перспектив продвижения ...

В Екатеринбурге экспозицию с Шигирским идолом в краеведческом музее за год посетили более 16,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Екатеринбурге посещаемость экспозиции «Шигирская кладовая» в краеведческом музее ...