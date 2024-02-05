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Свердловский областной краеведческий музей проведет 8 февраля День Большого Шигирского идола

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. Свердловский областной краеведческий музей проведет 8 февраля День Большого Шигирского идола. Посетители смогут бесплатно посмотреть на самую древнюю в мире деревянную скульптуру, а также поучаствовать в различных мероприятиях, говорится в сообщении на официальном сайте музея.

Среди мероприятий — мастер-классы по плетению сетей, витью веревок и шнурков, а также лекция научного сотрудника Ботанического сада УрО РАН, Т. Г. Антипиной «Природа Урала от ледника до современности».

Посещение лекции возможно по предварительной записи, с ограничением в 40 человек. Запись на экскурсию не требуется. Количество мест в одной экскурсии — 30 человек.

Подробное расписание экскурсий, мероприятий и телефон для предварительной записи можно узнать на сайте краеведческого музея.
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