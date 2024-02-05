Свердловский областной краеведческий музей проведет 8 февраля День Большого Шигирского идола

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Жители и гости Екатеринбурга 10 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской ...20.06.2023 Предприниматели и общественники обсудили перспективы продвижения Екатеринбурга через образ Шигирского идола
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Екатеринбурге состоялась конференция по изучению опыта и перспектив продвижения ...30.01.2023 Жители и гости Екатеринбурга 5 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской кладовой»
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Жители и гости Екатеринбурга 5 февраля смогут бесплатно посетить экспозицию «Шигирской ...11.01.2023 В Екатеринбурге экспозицию с Шигирским идолом в краеведческом музее за год посетили более 16,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Екатеринбурге посещаемость экспозиции «Шигирская кладовая» в краеведческом музее ...27.07.2022 Шигирский идол попал в список победителей конкурса лучших культурных и исторических брендов России
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. Шигирский идол вошел в число победителей национального конкурса «Топ-1000 культурных и ...