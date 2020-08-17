УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. Свердловская область заняла 23 место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина, ...

Свердловская область заняла 23 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Цена бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 1,3%

Свердловская область заняла 28-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения, ...