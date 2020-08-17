Свердловская область заняла 23 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Свердловская область заняла 28-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения, ...17.08.2020 Южный Урал занял 30-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения
УрБК, Челябинск, 17.08.2020. Челябинская область заняла 30-е место в рейтинге российских регионов по доступности ...17.08.2020 Цена бензина марки АИ-92 в Свердловской области с начала года выросла на 1,3%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. Свердловская область заняла 28-е место в рейтинге российских регионов по доступности ...19.08.2019 Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности бензина
Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения, сообщает РИА ...19.08.2019 Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности бензина
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов России по доступности бензина ...