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Свердловская область заняла 23 место в рейтинге регионов по доступности бензина

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. Свердловская область заняла 23 место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина, который составило РИА Новости.

Среднестатистический житель региона в среднем может купить на свою зарплату 1214 литров бензина марки АИ-92 (данные за декабрь 2024 года).

Отметим, что в пятерку лучше лидеров рейтинга попали Москва (2421 л), Ямало-Ненецкий АО (2414), Чукотский АО (2296), Ненецкий АО (1941) и Ханты-Мансийский АО — Югра (1913).

Также в топ-10 включили Магаданскую, Мурманскую области, Камчатский край, Санкт-Петербург и Сахалинскую область.
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