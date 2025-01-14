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Реальные зарплаты в России в 2025 году вырастут на 3,3%

УрБК, Москва, 10.02.2025. Реальные зарплаты (с учетом инфляции) в России в 2025 году вырастут на 3,3%. Номинальные зарплаты повысятся на 12,5%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты февральского макроэкономического опроса ЦБ.

Прогнозы экономистов, опрошенных Центробанком, оказались менее оптимистичными по сравнению с последним прогнозом Министерства экономики, сделанным в сентябре 2024 года, который предполагал увеличение реальных зарплат на 7% в течение текущего года. Кроме того, результаты опроса ЦБ указывают на возможное замедление роста реальных зарплат до 2,5% в 2026 и 2027 годах.

Причинами снижения темпов роста зарплат, по мнению экспертов, являются замедление «зарплатной гонки», вызванной нехваткой кадров, из-за истощения финансовых ресурсов у многих компаний, а также ожидание экономического спада. Однако, по их словам, рынок труда по-прежнему останется ориентированным на соискателя, и работодатели начнут искать иные способы удержания сотрудников, например, предлагать выгодные социальные пакеты или гибкий график.
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