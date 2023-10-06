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«Атомстройкомплекс» строит на ВИЗе квартал с детсадом, школой и зеленой зоной

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. «Атомстройкомплекс» совместно с «СКМ Девелопмент» возводят в Екатеринбурге жилой комплекс Repin Towers, расположенный в границах улиц Репина — Заводская — Красноуфимская — Котельникова — пер. Ударников. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию, сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплекс» строит на ВИЗе квартал с детсадом, школой и зеленой зоной
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Главное преимущество жилого комплекса — его многофункциональность и наличие инфраструктуры непосредственно на территории или рядом с ней. В прошлом году здесь была открыта школа на 925 мест. Также планируется строительство детсада на 150 мест. Кроме того, появится коммерческое пространство. Для отдыха предусмотрено обустройство зеленой зоны внутри квартала с площадками для занятий спортом и прогулочными дорожками. Благоустройство рекреационного пространства начнется этим летом.

На данный момент первый дом комплекса уже заселен. Строительство еще двух — практически завершено. Отметим, что благодаря применению нестандартных архитектурных решений (круглым окнам) возводимый объект стал доминантой района.

«Всего в проекте — 32 круглых и полукруглых окна. В высотном доме нестандартные формы оконных проемов предусмотрены в квартирах с 21 по 29 этаж, в 12-этажном здании мы реализуем круглую конструкцию высотой в три этажа — из изогнутых балок со сплошным остеклением, облицованная белыми композитными панелями, — отметил руководитель строительства Дмитрий Галкин.
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