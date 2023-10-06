«Атомстройкомплекс» строит на ВИЗе квартал с детсадом, школой и зеленой зоной

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 2,9 млрд руб. для возведения ...26.04.2023 «Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на кровле одного из зданий Repin Towers в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. «Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на эксплуатируемой кровле одного из зданий ...15.11.2022 «Атомстройкомплекс» строит жилой квартал с крытой всесезонной площадкой для детей
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Компания «Атомстройкомплекс» строит в Екатеринбурге жилой квартал с крытой всесезонной ...10.08.2020 «Атомстройкомплекс» и СКМ «Девелопмент» презентовали эскизный проект первой очереди жилищной застройки на ул. Репина
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2020. «Атомстройкомплекс» и СКМ «Девелопмент» показали эскизный проект первой очереди ...17.06.2020 «Атомстройкомплекс» готов построить первую на Среднем Урале школу в рамках государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2020. Компания «Атомстройкомплекс» внесла на рассмотрение в правительство Свердловской ...