В Свердловской области спрос на стоматологов за год вырос на треть

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. В Свердловской области с начала 2024 года было открыто 190 вакансий для ветеринарных ...14.05.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть
В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле 2024 года составила 60 тыс. руб. По сравнению с тем же ...14.05.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле 2024 года составила 60 ...19.03.2024 В Свердловской области в 2023 году зарплаты «синих воротничков» выросли на 23%
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В 2023 году средняя медианная зарплата, предлагаемая специалистам рабочих профессий, ...04.07.2018 В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей
В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. руб. в месяц, подсчитали ...