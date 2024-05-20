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В Свердловской области спрос на стоматологов за год вырос на треть

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Свердловской области спрос на стоматологов за год вырос на 32%, а медиана предлагаемых зубным врачам зарплат — на 27%. В целом по России потребность в стоматологах выросла на 17% за год. Об этом сообщает сервис по поиску работы hh.ru

Всего в 2024 году в регионе было открыто более 1 тыс. вакансий стоматологов. Медиана зарплат, которые предлагают данным специалистам работодатели, составила 135,5 тыс. руб., что на 28,4 тыс. руб. больше, чем в 2023 году.

Средняя зарплата стоматолога в прошлом году оказалась на 52 тыс. руб. больше, чем у врачей других специальностей, оплата труда которых составила в среднем 83,5 тыс. руб. Максимальная зарплата, предлагаемая свердловским зубным врачам в начале текущего года — 400 тыс. руб.
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