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Спрос на российские лыжные курорты в этом сезоне вырос на 5-10%

УрБК, Москва, 10.02.2025. Спрос на российские лыжные курорты по сравнению с прошлым сезоном вырос на 5-10%. Стоимость размещения за год увеличилась на 20-30%, пишет «Коммерсантъ».

По данным Travelata.ru и Fun&Sun, объем продаж туров на горные курорты в период с декабря 2024-го по январь 2025-го вырос на 10% по сравнению с показателями прошлого сезона.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина турпоток в зависимости от курорта вырос на 5% против 10-15% годом ранее. Он отметил, что если февраль и март будут успешными, то данный показатель может подрасти до 7%.
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