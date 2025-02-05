Спрос на российские лыжные курорты в этом сезоне вырос на 5-10%

УрБК, Москва, 05.02.2025. Спрос на летний отдых в Турции среди россиян в 2025 году вырос на 5-7% по сравнению с прошлым ...22.01.2025 Российский турпоток на китайский остров Хайнань за год вырос в 11 раз
УрБК, Москва, 22.01.2025. Российский турпоток на китайский остров Хайнань за 2024 год вырос в 11 раз по сравнению с ...20.01.2025 Турпоток из России в Японию за год вырос в 2,3 раза
УрБК, Москва, 20.01.2025. По итогам 2024 года Японию посетили 99,3 тыс. туристов из России. Об этом сообщает Ассоциации ...15.11.2024 Турпоток на горнолыжные курорты зимой 2024-2025 годов может вырасти на 10%
УрБК, Москва, 15.11.2024. Турпоток на российские горнолыжные курорты зимой 2024-2025 годов может увеличиться на 10% по ...22.03.2016 Максим Пузанков: До 35% раннего бронирования туров приходятся на российские курорты
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. В 2016 году 30-35% раннего бронирования туров на весенне-летний сезон приходятся на ...