Сегодня, 15:24

В России продажи организованных туров на лето за год выросли на 11%

УрБК, Москва, 19.08.2025. В России продажи организованных туров на июнь-август выросли на 11% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Travelata.ru.

Другие участники рынка подтверждают этот тренд. Так, «Русский экспресс» фиксирует рост числа бронирований на 16,5%, «Интурист» — на 12-40% по разным направлениям, Fun&Sun — на 25%.

Игроки отмечают, что в этом году заметно вырос интерес россиян к зарубежным направлениям. На «Островке» таких бронирований стало на 9% больше при том, что спрос внутри страны не вырос. Доля внутренних туров в организованном сегменте, по данным Level.Travel, снизилась с 17% до 14% за год.

Участники рынка полагают, что снижение туристического интереса к путешествиям по России связано с ростом стоимости услуг и падением популярности Краснодарского края, в том числе из-за закрытия пляжей в Анапе.
