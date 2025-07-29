В России продажи организованных туров на лето за год выросли на 11%

УрБК, Москва, 29.07.2025. Спрос россиян на зарубежные туры в бархатный сезон вырос на 30%, об этом свидетельствуют ...28.01.2025 Продажи летних туров в Турцию за год выросли более чем в два раза
УрБК, Москва, 28.01.2025. Продажи пакетных туров в Турцию на лето 2025 года выросли в России в 2-2,5 раза по сравнению ...31.10.2022 В России на 20% снизилось число проданных туров на праздничные выходные
УрБК, Москва, 31.10.2022. В России на 20% снизилось число проданных туров на длинные выходные 4-6 ноября, приуроченные ...
УрБК, Москва, 25.08.2016. В летнем сезоне 2016 года продажи организованных туров из России за границу сократились на ...