Девелопер «Брусника» выходит на строительный рынок Челябинска

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Компания Брусника выиграла аукцион на право комплексного развития территории в районе ...16.08.2024 Брусника объявила старт продаж в четырех домах жилого комплекса «Северный квартал» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Екатеринбурге стартовали продажи квартир в четырех домах жилого комплекса «Северный ...04.07.2024 Брусника объявила о старте продаж квартир в новом доме квартала «Шишимская горка» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. Девелоперская компания Брусника объявила о старте продаж квартир в новом доме № 16 в ...17.01.2024 В 2023 году компания Брусника ввела в эксплуатацию 294 тыс. кв. метров недвижимости
УрБК, Москва, 17.01.2024. Строительный холдинг Брусника ввел в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 294 тыс. кв. м. в ...06.09.2022 Брусника получила разрешение на строительство трех домов в екатеринбургском районе Старая Сортировка
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Девелоперская компания Брусника получила разрешение на строительство трех домов в ...