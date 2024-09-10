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Вчера, 16:17

Девелопер «Брусника» выходит на строительный рынок Челябинска

УрБК, Челябинск, 07.02.2025. Девелоперская компания «Брусника» выходит на строительный рынок Челябинска с проектом комплексного развития территории (КРТ). В нынешнем году застройщик приступит к освоению участка в квадрате улиц Пушкина, Тимирязева, Свободы и Плеханова, площадью 1,1 га. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

На этой территории планируется возведение жилого дома на 150 квартир с уникальными сервисами и услугами. На данный момент проект находится на стадии проработки архитектурной концепции.

«Заходя в десятый для себя регион, мы по-прежнему уверены, что КРТ — лучший инструмент, который помогает сбалансировать интересы всех заинтересованных сторон и целостно осмыслить территорию, увеличив ее ценность» — отмечают представители застройщика.
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