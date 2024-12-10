В ЦБ связали укрепление рубля с адаптацией валютного рынка к санкциям

УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» назвал причины резкого ослабления курса рубля ...21.06.2024 Правительство РФ снизило требования об обязательной репатриации валютной выручки до 60%
Российское правительство смягчило требование для экспортеров об обязательной продаже части валютной выручки. Теперь ...17.02.2017 МЭР: текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер
УрБК, Москва, 17.02.2017. Текущее укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными ...28.05.2012 В апреле 2012 года реальное ослабление рубля к доллару США составило 0,4%, к евро — 0,3%
УрБК, Москва, 28.05.2012. Реальное ослабление рубля к доллару в апреле 2012 года составило 0,4%, к евро — 0,3%, ...16.12.2009 Министерство экономического развития РФ: В 2010 году укрепление рубля будет проходить быстрыми темпами
УрБК, Москва, 16.12.2009. Министерство экономического развития РФ изменило свой прогноз по курсу рубля в среднесрочной ...