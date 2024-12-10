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Вчера, 15:32

В ЦБ связали укрепление рубля с адаптацией валютного рынка к санкциям

УрБК, Москва,07.02.2025. В Банке России связали укрепление рубля в конце 2024-го — начале 2025 года с адаптацией валютного рынка к санкционным ограничениям, которые были введены в ноябре прошлого года. Об этом говорится в «Обзоре финансовых рисков» ЦБ.

Из-за новых ограничений России пришлось менять структуру расчетов по внешнеторговым операциям.

Также на укрепление курса рубля повлияло то, что крупнейшие экспортеры в декабре нарастили продажи валютной выручки.
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