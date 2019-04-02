Количество должников-зумеров по кредиткам за 2024 год увеличилось более чем в два раза

УрБК, Москва, 07.02.2025. За 2024 год доля просрочки молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет в портфеле проблемных ...02.04.2019 Просрочку по кредиту минимум на один день допускали 45% россиян
Почти половина россиян (43-45%) с кредитной историей допускали просроченную задолженность по кредиту хотя бы на один ...20.07.2017 ОКБ: Заемщики с плохой кредитной историей чаще всего берут кредитные карты
УрБК, Москва, 20.07.2017. Почти каждый восьмой (13%) получатель кредитной карты в 2017 году имел за последние 3 года ...02.03.2015 Банки сократили выдачу кредитных карт на 40%
В январе 2015 года банки сократили выдачу кредитных карт на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Эта ...02.03.2015 Банки сократили выдачу кредитных карт на 40%
УрБК, Москва, 02.03.2015. В январе 2015 года банки сократили выдачу кредитных карт на 40% по сравнению с аналогичным ...