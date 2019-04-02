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Количество должников-зумеров по кредиткам за 2024 год увеличилось более чем в два раза

УрБК, Москва, 07.02.2025. За 2024 год доля просрочки молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет в портфеле проблемных долгов по кредитным картам выросла с 3% до 7%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику ВТБ-банка.

«Эта тенденция связана с тем, что молодые люди начинают брать кредиты и пользоваться кредитными картами — они все чаще берут два и более кредита в разных банках. К тому же зумеры дольше всех закрывают свою просроченную задолженность по беззалоговым кредитам — до 20 дней», — объяснили специалисты.

Отметим, что банки в целом нарастили выдачу кредитных карт для молодых людей. По информации ЦБ, за первую половину 2024 года банки выдали на 8% больше кредитных карт молодежи 18-19 лет. Доля таких займов достигла 11%.

При этом кредитные карты могут выдавать не только в отделении банка. Также их выдача происходит в торговых центрах и даже на улице. Первые траты по ним, как правило, составляют 1,5-2 тыс. руб.

Поскольку заемщики, недавно достигшие совершеннолетия, редко имеют постоянный и стабильный доход, у многих из них нет возможности вносить выплаты по кредиту вовремя. Заемщики оказываются не способны выполнить свои обязательства по возврату средств вовремя, что приводит к образованию просроченной задолженности.

Отметим, что даже после того, как обязательства по таким кредитам выполняются, индивидуальный рейтинг заемщика в кредитном бюро значительно понижается, что усложняет в дальнейшем возможность брать крупные потребительские кредиты или ипотеку.
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