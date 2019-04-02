Количество должников-зумеров по кредиткам за 2024 год увеличилось более чем в два раза

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Просрочку по кредиту минимум на один день допускали 45% россиян

Почти половина россиян (43-45%) с кредитной историей допускали просроченную задолженность по кредиту хотя бы на один ...

Просрочку по кредиту минимум на один день допускали 45% россиян

УрБК, Москва, 02.04.2019. Почти половина россиян (43-45%) с кредитной историей допускали просроченную задолженность по ...

ОКБ: Заемщики с плохой кредитной историей чаще всего берут кредитные карты

УрБК, Москва, 20.07.2017. Почти каждый восьмой (13%) получатель кредитной карты в 2017 году имел за последние 3 года ...

Банки сократили выдачу кредитных карт на 40%

В январе 2015 года банки сократили выдачу кредитных карт на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Эта ...

Банки сократили выдачу кредитных карт на 40%

УрБК, Москва, 02.03.2015. В январе 2015 года банки сократили выдачу кредитных карт на 40% по сравнению с аналогичным ...