Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн рублей на обновление лифтов

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн руб. на обновление лифтового оборудования в многоквартирных домах в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области», сообщает департамент информполитики региона.



На выделенные средства в Екатеринбурге планируется обновить 157 лифтов в 58 домах. В Нижнем Тагиле — 29 лифтов в 12 домах, в Ревде — три лифта в двух домах, а в Серове — лифт в одном доме. В общей сложности будет заменено 190 лифтов в 73 многоквартирных домах.



Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов уточнил, что средства на модернизацию лифтового оборудования выделяются на условиях софинансирования: из областного бюджета — чуть более 234 млн руб., из местных бюджетов — 183,2 млн руб., средства собственников жилых помещений — 391 млн руб.



Напомним, ранее по решению губернатора Евгения Куйвашева в программу «Формирование современной городской среды» были внесены изменения, согласно которым производить замену лифтов стало возможным круглогодично (средства, заложенные в программу, стали переходящими с текущего года на следующий).



В планах региональных властей в течение года провести еще несколько отборов, чтобы расширить количество муниципалитетов, участвующих в программе. На эти цели запланировано выделить еще 500 млн руб., что позволит заменить около 350 лифтов.



Напомним, что в прошлом году в рамках данной программы заменили 451 лифт на общую сумму 1,7 млрд руб.