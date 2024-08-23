Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн рублей на обновление лифтов

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Екатеринбург получит еще 19 млн руб. на замену лифтов в многоквартирных домах. ...13.11.2023 В Свердловской области до конца 2023 года заменят в общей сложности 410 лифтов за 1,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области до конца текущего года планируется заменить в общей сложности ...11.02.2021 Из бюджета Екатеринбурга направят более 143,4 млн рублей на субсидирование работ по замене лифтов
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, ...22.07.2019 В Свердловской области к концу 2021 года в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтов
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтовых оборудований до конца ...13.09.2010 В 2010 году в Екатеринбурге будет заменен 61 лифт
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2010. На Урале продолжается замена лифтового оборудования в муниципальных образованиях — ...