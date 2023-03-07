На складах поставщиков в РФ накопилось 55 тыс. нераспроданных ноутбуков

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На складах российских поставщиков образовался профицит бытовой техники из-за проблем с логистикой на фоне падения продаж на 30%

УрБК, Москва, 07.03.2023. На складах российских продавцов и поставщиков бытовой техники образовались излишки товаров. ...

У российских поставщиков электроники скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков

УрБК, Москва, 13.02.2023. У российских поставщиков электроники возник профицит ноутбуков — с прошлого года не ...

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