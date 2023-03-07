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Вчера, 12:00

На складах поставщиков в РФ накопилось 55 тыс. нераспроданных ноутбуков

Российские поставщики электроники и бытовой техники приостановили крупные закупки продукции из-за накопившегося на складах избытка товаров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на рынке.

Отмечается, что переизбыток товаров (например, на складах скопилось 55 тыс. нераспроданных ноутбуков) возник из-за низкого спроса потребителей, который связан с недоступностью кредитных ресурсов из-за высокой ключевой ставки.

Ритейлеров электроники проблема пока не коснулась, их закупки проводятся в «штатном режиме». Эксперты отмечают, что если они захотят провести распродажи, то на рынке может возникнуть дефицит по отдельным товарным позициям.
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