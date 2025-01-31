На складах поставщиков в РФ накопилось 55 тыс. нераспроданных ноутбуков

УрБК, Москва, 31.01.2025. Число нераспроданных автомобилей на складах в России за год выросло почти в два раза — с 400 ...26.12.2024 В России наблюдается переизбыток автомобилей китайского производства
УрБК, Москва, 26.12.2024. В России в конце года наблюдается переизбыток автомобилей китайского производства. Согласно ...07.03.2023 На складах российских поставщиков образовался профицит бытовой техники из-за проблем с логистикой на фоне падения продаж на 30%
УрБК, Москва, 07.03.2023. На складах российских продавцов и поставщиков бытовой техники образовались излишки товаров. ...13.02.2023 У российских поставщиков электроники скопилось более 1 млн нереализованных ноутбуков
УрБК, Москва, 13.02.2023. У российских поставщиков электроники возник профицит ноутбуков — с прошлого года не ...07.11.2022 Продажи ноутбуков в России с начала года упали на 32%
УрБК, Москва, 07.11.2022. В России продажи ноутбуков в III квартале упали на 55% по сравнению с аналогичным периодом ...